Mercredi, on discutait de la déclaration de Bill Gates, qui disait que l'intelligence artificielle allait faire disparaître des millions d'emplois aux États-Unis et qu'il fallait peut-être réfléchir à une forme de «réserve» humaine.

On fait le suivi avec le Dr. David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue au CIUSSS de l'Estrie, et auteur.

David Fortin explique que l’usage excessif de l’IA, notamment via ChatGPT, entraîne une atrophie des réseaux cognitifs, une perte de pensée critique et une diminution de la satisfaction personnelle, surtout chez les étudiants.

Il recommande d’utiliser l’IA comme outil d’appui, non de remplacement, afin de préserver la créativité et la santé du cerveau humain.