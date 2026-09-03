Un retour vers le futur...

Le retour du téléphone fixe à la maison pour les enfants, est-ce possible? Peut-être en raison du lancement du Pinwheel Home par la compagnie Pinwheel, disponible au Canada.

Écoutez Philippe Lacroix parler de cette initiative en compagnie de Gino Chouinard et de Catherine Beauchamp.

Ce téléphone fixe, sans écran, destiné aux enfants de 5 à 10 ans, vise à offrir un moyen de communication sécuritaire, sans distractions numériques, sous contrôle parental.

Le produit, à environ 80 dollars, fonctionne sur wi-fi et s’inscrit dans une tendance nostalgique, tout en favorisant le développement des aptitudes conversationnelles chez les enfants.