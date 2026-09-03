Une association créée en 2024

Créée en 2024 par l'ancien partisan pro-Trump Rich Logis, l'association Leaving MAGA propose un accompagnement aux citoyens souhaitant prendre leurs distances avec le mouvement Make America Great Again.

Assimilée par plusieurs à une véritable démarche de désintoxication ou de sortie de secte, cette initiative offre un espace de soutien sans jugement pour aider les anciens militants dans leur cheminement.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson faire le point, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.