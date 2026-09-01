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Alouettes de Montréal

Davis Alexander n'a pas effectué toutes les répétitions à l'entraînement

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2026 19:57

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Davis Alexander n'a pas effectué toutes les répétitions à l'entraînement
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le quart des Alouettes de Montréal Davis Alexander, légèrement amoché, n'a pas effectué toutes les répétitions à l'entraînement, mardi;
  • Les Alouettes ont rapatrié le quart Caleb Evans;
  • L'ailier rapproché Rohan Jones, libéré par les Rams de Los Angeles, pourrait peut-être revenir à Montréal;
  • Le circuit canadien de football universitaire n'a pas l'intention de modifier les dimensions et les lignes;
  • Le FC Supra est en action, mardi, et le CF Montréal le sera mercredi;
  • Les Blue Jays sont en action contre les Gardiens;
  • Bill Guerin, du Wild, laisse sous-entendre que Quinn Hughes pourrait accepter moins d'argent que Cale Maker dans l'avenir;
  • Un gala de boxe à venir, vendredi, à Montréal.

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