Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le quart des Alouettes de Montréal Davis Alexander, légèrement amoché, n'a pas effectué toutes les répétitions à l'entraînement, mardi;
- Les Alouettes ont rapatrié le quart Caleb Evans;
- L'ailier rapproché Rohan Jones, libéré par les Rams de Los Angeles, pourrait peut-être revenir à Montréal;
- Le circuit canadien de football universitaire n'a pas l'intention de modifier les dimensions et les lignes;
- Le FC Supra est en action, mardi, et le CF Montréal le sera mercredi;
- Les Blue Jays sont en action contre les Gardiens;
- Bill Guerin, du Wild, laisse sous-entendre que Quinn Hughes pourrait accepter moins d'argent que Cale Maker dans l'avenir;
- Un gala de boxe à venir, vendredi, à Montréal.