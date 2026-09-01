Son nom souvent mentionné dans des rumeurs

Un des noms véhiculés le plus souvent au cours des dernières semaines dans de potentielles transactions est celui de l'attaquant d'origine russe des Blue Jackets de Columbus, Kirill Marchenko.
Écoutez l'analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, Jean-Luc Grand-Pierre, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- À quoi s'attend Pierre-Luc Grand-Pierre des Blue Jackets cette saison?;
- Les joueurs sont plus en lien qu'avant entre eux et ils influencent les mouvements entre équipes;
- Si l'occasion se presente, une autre équipe doit-elle mettre la main sur Kirill Marchenko?
- «Il y a 32 équipes de la LNH qui voudraient un Kirill Marchenko»;
- Jean-Luc Grand-Pierre estime que Marchenko est tellement souriant hors glace;
- Un talon d'Achille: «Dans les matchs serrés, on pouvait voir de la frustration dans son jeu» de ne pas compter de buts.
- Qu'en est-il de contrat à venir d'Adam Fantilli?