Son nom souvent mentionné dans des rumeurs

Un des noms véhiculés le plus souvent au cours des dernières semaines dans de potentielles transactions est celui de l'attaquant d'origine russe des Blue Jackets de Columbus, Kirill Marchenko.

Écoutez l'analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, Jean-Luc Grand-Pierre, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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