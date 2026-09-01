Les Ducks vont retirer le chandail de Getzlaf

Les Ducks d'Anaheim ont annoncé qu'ils vont retirer le chandail de leur ancien capitaine Ryan Getzlaf.
Écoutez son ancien coéquipier François Beauchemin au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Getzlaf aura passé la totalité de sa carrière à Anaheim, récoltant 1019 points (282 buts, 737 mentions d'aide).
«Il avait une grosse présence physique sur la glace. C'était très difficile de jouer contre lui. J'ai amélioré mon jeu à moi, juste d'avoir joué contre lui dans durant les pratiques. Il est arrivé en même temps que Corey Perry et Dustin Penner. C'était trois gros bonhommes qui nous ont permis de remporter la Coupe Stanley».
Beauchemin estime que Getzlaf était le plus grand leader de l'équipe à l'époque de la conquête de la coupe Stanley des Ducks, en 2007.