Derek Lalonde n’a pas été imposé à Martin St-Louis

À peine sortis de leurs vacances, l'animateur Mario Langlois et Arpon Basu discutent de l’intersaison des Canadiens de Montréal, marquée par peu de mouvements malgré les attentes des partisans après le succès en séries éliminatoires du printemps.

Écoutez Arpon Basu, de The Athletic.com, en conversation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Basu estime que l'état-major en est à un stade où la direction n’a pas encore toutes les réponses, malgré une spectaculaire prestation lors des séries éliminatoires.

Pour ce qui est de l'acquisition d'un autre joueur d'impact au sein de la formation, le chroniqueur de The Athletic se dit que l'organisation ne veut pas surpayer un joueur qui pourrait bloquer la progression des jeunes. En revanche, Arpon Basu estime que l'arrivée de Derek Lalonde en qualité d'entraîneur associé à Martin St-Louis est déterminante.

«Je pense que c'est un changement assez majeur. J'ai l'impression que sans que Martin l'ait nécessairement dit - surtout pas à nous -, j'ai toujours eu l'impression qu'il aimait sa gang de jeunes entraîneurs qui grandissent ensemble», note Basu.