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Derek Lalonde n’a pas été imposé à Martin St-Louis

«Je pense que c'est un changement assez majeur» -Arpon Basu

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2026 19:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je pense que c'est un changement assez majeur» -Arpon Basu
Derek Lalonde, quand il était avec les Red Wings de Detroit. / AP/Gene J. Puskar

À peine sortis de leurs vacances, l'animateur Mario Langlois et Arpon Basu discutent de l’intersaison des Canadiens de Montréal, marquée par peu de mouvements malgré les attentes des partisans après le succès en séries éliminatoires du printemps.

Écoutez Arpon Basu, de The Athletic.com, en conversation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Basu estime que l'état-major en est à un stade où la direction n’a pas encore toutes les réponses, malgré une spectaculaire prestation lors des séries éliminatoires.

Pour ce qui est de l'acquisition d'un autre joueur d'impact au sein de la formation, le chroniqueur de The Athletic se dit que l'organisation ne veut pas surpayer un joueur qui pourrait bloquer la progression des jeunes. En revanche, Arpon Basu estime que l'arrivée de Derek Lalonde en qualité d'entraîneur associé à Martin St-Louis est déterminante.

«Je pense que c'est un changement assez majeur. J'ai l'impression que sans que Martin l'ait nécessairement dit - surtout pas à nous -, j'ai toujours eu l'impression qu'il aimait sa gang de jeunes entraîneurs qui grandissent ensemble», note Basu.

«Puis là, tu amènes quelqu'un qui a quand même un bon bagage d'expérience. Il a gagné la Coupe Stanley avec Tampa. Il a déjà été entraîneur-chef. Il va avoir des idées quand même assez fortes. Puis, il a été amené pour quelque chose de spécifique. C'est un gars qui a un historique avec l'infériorité numérique. Le jeu défensif, c'est un peu son son pain et son beurre. Alors, c'est deux choses qui ont fait défaut chez le Canadien. Alors, comment cette dynamique là va marcher? Je suis très curieux de le voir. Je suis curieux d'entendre Martin expliquer ça, aussi. (...) Tu ajoutes quelqu'un qui a quand même un très bonne bagage d'expérience. C'est quand même l'entraîneur le plus expérimenté derrière le banc du Canadien.»

Arpon Basu

Les autres sujets discutés

  • Non, Derek Lalonde n’a pas été imposé à Martin St-Louis;
  • Lalonde est un élément qui manquait à l’équipe;
  • Un contrat à long-terme pour Zachary Bolduc, ça n’aurait pas de sens;
  • Arber Xhekaj a un atout qui est en demande dans la LNH.

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