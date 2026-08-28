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Édito de Nathalie

Tarifs de Trump : 3 200 $ de plus par année pour les citoyens du Michigan

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 28 août 2026 14:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tarifs de Trump : 3 200 $ de plus par année pour les citoyens du Michigan
La commission / Cogeco Média

Les droits de douane imposés par Donald Trump frappent de plein fouet le portefeuille des citoyens du Michigan, révèle vendredi un article paru dans le Wall Street Journal.

Selon les données d'un récent sondage d'Epic-MRA, les habitants de cet État frontalier paient en moyenne plus de 3 200 $ par an en tarifs douaniers, soit 142 % de plus que le reste des Américains 

Cette situation suscite une vive grogne populaire, alors que 63 % de la population s'oppose aux tarifs sur les produits canadiens et que 75 % estiment qu'ils contribuent directement à la hausse des prix. 

Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau faire le point à ce sujet, vendredi, à l'émission La commission.

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