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Face aux Whitecaps de Vancouver

Le CF Montréal va affronter «un rouleau compresseur» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2026 19:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le CF Montréal va affronter «un rouleau compresseur» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa et Mario Langlois nous parler de soccer, de baseball et de boxe en début de soirée.

Les sujets discutés

  • Le FC Supra dispute son match de demi-finale de Championnat canadien de soccer au stade Boréale;
  • Le CF Montréal risque d'avoir des ennuis, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver: «C'est un rouleau compresseur»;
  • Les Blue Jays ont déterminé les lanceurs qui vont affronter les Gardians de Cleveland;
  • Un gala de boxe avec Christian M'Billi et trois ceintures continentales au Casino de Montréal.

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