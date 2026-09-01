Face aux Whitecaps de Vancouver

Écoutez Jeremy Filosa et Mario Langlois nous parler de soccer, de baseball et de boxe en début de soirée.
Les sujets discutés
- Le FC Supra dispute son match de demi-finale de Championnat canadien de soccer au stade Boréale;
- Le CF Montréal risque d'avoir des ennuis, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver: «C'est un rouleau compresseur»;
- Les Blue Jays ont déterminé les lanceurs qui vont affronter les Gardians de Cleveland;
- Un gala de boxe avec Christian M'Billi et trois ceintures continentales au Casino de Montréal.