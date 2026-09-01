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La jeunesse du noyau des joueurs des Alouettes

«On a une opportunité de prolonger ce succès» -Danny Macciocia

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On a une opportunité de prolonger ce succès» -Danny Macciocia
Le DG et vice-président opérations football des Alouettes de Montréal, Danny / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal ont accordé de longues prolongations de contrat au directeur général Danny Maciocia et à l'entraîneur-chef Jason Maas.

Écoutez Danny Maciocia parler de l'avenir des Alouettes de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les Alouettes  visent la stabilité et la continuité après quelques bonnes saisons et une campagne actuelle avec neuf victoires et deux défaites.

La formation montréalaise a remporté la coupe Grey en 2023, avant d'atteindre lea demi-finale et la finale du circuit en 2024 et 2025. Les chances de les revoir en finale en 2026 semblent excellentes.

Un noyau de jeunes joueurs qui sont presque à maturité laisse présumer d'un bel avenir.

«On est en pleine maturité avec cette équipe. Je pense qu'il y a de belles années qui s'en viennent, que les choses vont bien. Je pense qu'on peut garder cette tendance - il faut rester en santé -, mais je pense qu'on peut la garder, cette tendance pour les prochaines années.»

Danny Maciocia

Les autres sujets discutés

  • L'objectif est d’amener la Coupe Grey au Stade olympique;
  • L’importance du leadership de Mass et la cohésion de l'équipe d'entraîneurs.

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