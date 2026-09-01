La jeunesse du noyau des joueurs des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont accordé de longues prolongations de contrat au directeur général Danny Maciocia et à l'entraîneur-chef Jason Maas.

Écoutez Danny Maciocia parler de l'avenir des Alouettes de Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les Alouettes visent la stabilité et la continuité après quelques bonnes saisons et une campagne actuelle avec neuf victoires et deux défaites.

La formation montréalaise a remporté la coupe Grey en 2023, avant d'atteindre lea demi-finale et la finale du circuit en 2024 et 2025. Les chances de les revoir en finale en 2026 semblent excellentes.

Un noyau de jeunes joueurs qui sont presque à maturité laisse présumer d'un bel avenir.