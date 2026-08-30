Ventes de condos à rabais

Le marché immobilier canadien affiche des signes de stagnation, avec une hausse marquée du nombre de copropriétés en vente, particulièrement à Montréal, où au moins 600 unités cherchent acheteur.

Selon le courtier immobilier Emmanuel Bouchard, cette situation découle d'une surabondance de condos haut de gamme lancés lorsque les taux d'intérêt étaient plus bas, créant un décalage avec les besoins réels des acheteurs.

Écoutez le courtier immobilier, Emmanuel Bouchard, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.