C’est la fin pour le Pro Bowl de la NFL, plus de 85 ans après sa naissance.
Écoutez Geneviève Tardif à ce sujet en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La NFL ne présentera plus de Pro Bowl au terme de sa saison;
- Le premier match du genre a eu lieu pour la première fois après la saison 1950, à Los Angeles.
- Après un premier déplacement dès 1972, le Pro Bowl s'est installé à Honolulu, en 1980;
- En 2016, le match a été transféré à Orlando;
- Dès 2023, le match de football américain a été remplacé au profit des «Pro Bowl Games», une série d’épreuves de finesse et des matchs de flag football.