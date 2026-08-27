Survol majeur de la nouvelle saison de la NFL

La saison 2026 de la NFL commence le 9 septembre avec un affrontement entre les Seahawks de Seattle, champions en titre, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans un match revanche du plus récent Super Bowl.

Écoutez Bruno Heppell, ancien joueur des Alouettes de Montréal et analyste de football au Réseau des sports et au 98.5 Sports, ainsi que Marc Calixte, ancien secondeur au football canadien, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs des sports.

L'Association américaine

Bruno Heppell: «Je ne pense pas qu’on va revoir les Patriots au Super Bowl»;

Marc Calixte: «Josh Allen (Bills) va probablement aller chercher son titre de joueur le plus utile cette année»;

Marc Calixte: «Geno Smith (Jets), c'est sa dernière chance»;

Bruno Heppell: «Je pense que Lamar Jackson, en santé, va redevenir le Lamar Jackson qui court»;

Marc Calixte: «Deshaun Watson (Browns), c’est un mannequin qu’on va utiliser!»;

Chiefs de Kansas City: Est-ce que Patrick Mahomes sera assez protégé?;

Bruno Heppell: «Les Chargers ont tout pour surclasser les Chiefs»;

Marc Calixte: «Est-ce que les Raiders vont brûler Mendoza?»;

Bruno Heppell: «J’ai hâte de voir les Texans. On a une défense de Super Bowl»;

Marc Calixte: «Je sens la catastrophe chez les Titans».

L'Association nationale

Bruno Heppell: «Les Eagles sont une équipe redoutable et Jerry Jones (Cowboys) a compris ce qu’il lui manquait!»;

Marc Calixte: «Jaxson Dart devient trop un new-yorkais à mon goût»;

Bruno Heppell: «J’adore les Lions»;

Marc Calixte: «Caleb Williams (Bears) va avoir une très bonne année»;

Bruno Heppell: «Les Rams ont eu l'intelligence de corriger leurs faiblesses».