Une création Queues de Castor et McCain

Le Canada et les États-Unis vivent une guerre commerciale. Et beaucoup de marques misent beaucoup sur leur identité québécoise ou leur identité canadienne dans leur manière de parler aux consommateurs.

Écoutez Philippe Lacroix parler avec toute l'équipe d'une collaboration culinaire entre Queues de Castor et McCain.

Queues de Castor et McCain viennent de créer un dessert nommé Pointe du Canada, qui combine une pâtisserie Queues de Castor et le gâteau Deep'n Delicious, de McCain. Le tout disponible jusqu’au 1er novembre.

Autre sujet discuté

YouTube permet désormais aux créateurs américains d’identifier des produits dans leurs vidéos, facilitant l’achat direct via Amazon et modifiant les habitudes de consommation.