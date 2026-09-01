La bataille pour le Sénat américain

La présence du démocrate Abdul El-Sayed dans la course au Sénat américain dans l'État du Michigan mène à de sérieux dérapages.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette situation au micro Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Des attaques personnelles entre Abdul El-Sayed et le vice-rpésident américain JD Vance;
- Le secrétaire de l'armée de terre démissionne en raison de ses différends avec Pete Hegseth;
- Le débat sur les tarifs douaniers mené par Chuck Schumer;
- L'enjeu croissant des centres de données dans la campagne électorale américaine, notamment leur impact énergétique.