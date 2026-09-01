Mesure qui prendra fin le 8 septembre

Le retrait de la taxe d’accise sur l'essence de 10 cents le litre, depuis avril dernier, devrait prendre fin le 8 septembre prochain.

En raison du prix du baril de pétrole qui frôle les 95 $ et des tensions géopolitiques qui perturbent l'approvisionnement mondial, la fin de cette mesure d'aide financière risque de porter un coup dur au portefeuille des contribuables. Le gouvernement devrait-il alors considérer son maintien?

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, faire le point à ce sujet, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.