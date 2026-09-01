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Élections provinciales 2026

Campagne électorale de 39 jours: «C'est comme Survivor, mais en mode accéléré»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2026 16:41

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Campagne électorale de 39 jours: «C'est comme Survivor, mais en mode accéléré»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Quel est le bilan de la campagne électorale provinciale de 39 jours, qui en est déjà à sa sixième journée?

Écoutez Nathalie Normandeau discuter de cet exercice éreintant pour les politiciens des différentes formations politiques, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«C'est comme Survivor, mais en mode accéléré, en mode plus intense. C'est la même dynamique que les chefs de partis jouent du coude pour accéder à la première place. Ils vont tous arriver au fil d'arrivée, mais on ne sait pas dans quel état, ni dans quel ordre.»

Nathalie Normandeau

Quelques sujets abordés: 

  • Idée d'une trêve dominicale pour permettre aux candidats d'allier travail et famille;
    Les récentes intentions de vote des Québécois plaçant le PLQ à 10 % chez les francophones;
  • Les promesses électorales du jour;
  • La controverse entourant la déclaration de Christine Fréchette niant l'existence d'une école à trois vitesses.

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