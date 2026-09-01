Élections provinciales 2026

Quel est le bilan de la campagne électorale provinciale de 39 jours, qui en est déjà à sa sixième journée?
Écoutez Nathalie Normandeau discuter de cet exercice éreintant pour les politiciens des différentes formations politiques, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«C'est comme Survivor, mais en mode accéléré, en mode plus intense. C'est la même dynamique que les chefs de partis jouent du coude pour accéder à la première place. Ils vont tous arriver au fil d'arrivée, mais on ne sait pas dans quel état, ni dans quel ordre.»
Quelques sujets abordés:
- Idée d'une trêve dominicale pour permettre aux candidats d'allier travail et famille;
Les récentes intentions de vote des Québécois plaçant le PLQ à 10 % chez les francophones;
- Les promesses électorales du jour;
- La controverse entourant la déclaration de Christine Fréchette niant l'existence d'une école à trois vitesses.