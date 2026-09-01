L'autrice-compositrice-interprète californienne Sarah Bareilles, connue pour Love Song et la comédie musicale Waitress, à Broadway, revient après sept ans d'absence avec l’album Good Grief.
Écoutez Catherine Beauchamp parler de nouvelles parutions d'albums avec toute l'équipe.
Les sujets discutés
- Sarah Bareiiles s'est inspirée des deuils personnels et des épreuves pour Good Greif;
- L'album mêle soul, jazz et gospel et il a été enregistré en six jours à Woodstock, avec Aaron Dessner.
- Le groupe Alabama Shakes revient avec I Must Be Dreaming, un album éclectique enregistré à Nashville, mélangeant soul, rock psychédélique et guitares puissantes.