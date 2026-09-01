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Musique

Des nouveautés de Sarah Bareilles et d'Alabama Shakes

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Des nouveautés de Sarah Bareilles et d'Alabama Shakes
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'autrice-compositrice-interprète californienne Sarah Bareilles, connue pour Love Song et la comédie musicale Waitress, à Broadway, revient après sept ans d'absence avec l’album Good Grief.

Écoutez Catherine Beauchamp parler de nouvelles parutions d'albums avec toute l'équipe.

Les sujets discutés

  • Sarah Bareiiles s'est inspirée des deuils personnels et des épreuves pour Good Greif;
  • L'album mêle soul, jazz et gospel et il a été enregistré en six jours à Woodstock, avec Aaron Dessner.
  • Le groupe Alabama Shakes revient avec I Must Be Dreaming, un album éclectique enregistré à Nashville, mélangeant soul, rock psychédélique et guitares puissantes.

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