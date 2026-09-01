Stabilité au sommet

Les Alouettes de Montréal misent sur la continuité en prolongeant les contrats de leur entraîneur-chef Jason Maas jusqu'en 2030 et de leur directeur général, Danny Maciocia jusqu'en 2031.
Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Quand Maciocia est arrivé, ça n’allait pas très bien. On grattait les fonds de tiroirs pour être capable d'aller trouver de l'argent nécessaire pour faire fonctionner la franchise. C'est le fun de voir comment l'organisation a évolué au courant des dernières années.»