Stabilité au sommet

Les Alouettes de Montréal misent sur la continuité en prolongeant les contrats de leur entraîneur-chef Jason Maas jusqu'en 2030 et de leur directeur général, Danny Maciocia jusqu'en 2031.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.