Climat de travail politisé

En pleine campagne électorale, le climat de travail entre employés peut parfois être orageux.
Avez-vous déjà subi ou été témoin d’une querelle basée sur des questions politiques au sein de vos équipes de travail?
Écoutez à ce sujet, Alain Gosselin, professeur émérite à HEC Montréal, en compagnie de Gino Chouinard.
Alain Gosselin discute du climat de travail affecté par les opinions politiques divergentes, citant une étude américaine où 20 % des travailleurs rapportent des discussions politiques marquées par l’incivilité et l’insécurité psychologique.
En sommes-nous là, au Québec?
«Je pense qu'au Québec, on n'en est pas là. On a certainement pas un contexte aussi toxique (qu'aux États-Unis). Par contre, on peut observer une certaine augmentation de manque de respect, de colère... Ridiculiser l'autre. Quand je regarde le jeu politique, surtout en ce moment, puis que ça devient assez rapidement personnel au niveau des arguments et tout, je me dis: oh! On est sur une pente glissante. Est-ce que ça percole jusque dans le milieu de travail? C'est un peu la question que je voulais amener.»
Ce dernier recommande la curiosité, l’humilité et la discipline pour favoriser l’écoute active et la réciprocité.