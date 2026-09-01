Climat de travail politisé

En pleine campagne électorale, le climat de travail entre employés peut parfois être orageux.

Avez-vous déjà subi ou été témoin d’une querelle basée sur des questions politiques au sein de vos équipes de travail?

Écoutez à ce sujet, Alain Gosselin, professeur émérite à HEC Montréal, en compagnie de Gino Chouinard.

Alain Gosselin discute du climat de travail affecté par les opinions politiques divergentes, citant une étude américaine où 20 % des travailleurs rapportent des discussions politiques marquées par l’incivilité et l’insécurité psychologique.

En sommes-nous là, au Québec?