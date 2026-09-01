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Mariage annulé

Comment une Britannique transforme un cauchemar en triomphe

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2026 18:19

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
Comment une Britannique transforme un cauchemar en triomphe
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Une semaine avant votre mariage, votre fiancé vous largue. Que faites-vous?

Une Britannique originaire de Liverpool a décidé de tirer parti de cette situation qui aurait pu être cauchemardesque.

Écoutez Philippe Lacroix raconter cette histoire abracadabrante à toute l'équipe du Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Abandonnée par son fiancé sept jours avant leur mariage prévu en Toscane, une Britannique maintient le voyage pour lequel 26 000 $ avaient été dépensés;
  • La fiancée déchue se rend en Italie avec 30 proches et en partageant son expérience sur TikTok, récoltant des dizaines de millions de vues et 122 000 abonnés;
  • Le mariage annulé devient un récit d’autonomisation et d’indépendance.

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