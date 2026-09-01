Une semaine avant votre mariage, votre fiancé vous largue. Que faites-vous?
Une Britannique originaire de Liverpool a décidé de tirer parti de cette situation qui aurait pu être cauchemardesque.
Écoutez Philippe Lacroix raconter cette histoire abracadabrante à toute l'équipe du Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Abandonnée par son fiancé sept jours avant leur mariage prévu en Toscane, une Britannique maintient le voyage pour lequel 26 000 $ avaient été dépensés;
- La fiancée déchue se rend en Italie avec 30 proches et en partageant son expérience sur TikTok, récoltant des dizaines de millions de vues et 122 000 abonnés;
- Le mariage annulé devient un récit d’autonomisation et d’indépendance.