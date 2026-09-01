Coût de la vie et inflation alimentaire

En pleine campagne électorale, alors que le coût de la vie préoccupe de nombreux ménages, le Regroupement des cuisines collectives du Québec interpelle les partis politiques.

L'organisme demande la reconnaissance de son modèle et une hausse de son financement afin de faire face à une demande grandissante.

En regroupant au moins trois personnes pour mettre en commun temps, argent et compétences, les cuisines collectives permettent de réduire les coûts d'épicerie et d'énergie tout en favorisant l'autonomie et le lien social.

Écoutez Julien Baranger, coordonnateur général du Regroupement des cuisines collectives du Québec, mardi à l'émission de Gino Chouinard.