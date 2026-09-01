Le prix semble parfois ne pas avoir bougé, mais le produit, lui, a rapetissé.

Comment la réduflation réussit-elle à passer sous notre radar et comment peut-on la déjouer à l’épicerie?

Écoutez le chroniqueur affaires Patrick Renaud à ce sujet avec l'animateur Gino Chouinard.

Patrick Renaud nous parle du phénomène de réduflation où les prix restent stables, mais les contenants rapetissent, particulièrement depuis la pandémie.

Il cite des exemples comme le bœuf, les chips et les gâteaux, et évoque la «déqualification», où la qualité du produit baisse pour préserver les marges.