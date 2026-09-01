Élections 2026

En période électorale, les sorties publiques des chefs de parti n'ont rien de spontané.

Des lieux minutieusement choisis aux stratégies de foule, chaque point de presse est scénarisé des semaines à l'avance pour maximiser l'impact visuel et transmettre un message fort.

Entre la vérification de la sécurité, le choix de salles délibérément plus petites pour donner l'impression d'un engouement populaire et l'utilisation d'affichettes pour les réseaux sociaux, tout est calculé pour capter l'attention des médias.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois décortiquer les stratégies de mise en scène en campagne, mardi, à l'émission de Gino Chouinard.