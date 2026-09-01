Prolongation de contrat de Danny Maciocia

Le directeur général Danny Maciocia des Alouettes de Montréal et l'entraîneur-chef Jason Maas ont chacun obtenu une prolongation de contrat de deux ans.

Trônant au premier rang de la Ligue canadienne de football avec une fiche de neuf victoires et deux défaites, l'organisation montréalaise récolte les fruits du travail entamé sous la gouverne du propriétaire Pierre Karl Péladeau.

Écoutez Danny Maciocia faire le point mardi, au micro du chroniqueur sportif Jérémie Rainville.