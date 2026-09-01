Ténor, comédien, animateur

Il chante fort, il parle pas mal, aussi… Et c’est une voix qu’on reconnaît en trois notes.

On pourrait vous présenter le ténor, l’animateur, l’homme de scène, mais aujourd’hui, l'animateur Gino Chouinard a envie de savoir ce qui se passe entre les chansons: la famille, les projets, les détours, la vie qui avance…

Écoutez le ténor Marc Hervieux en conversation avec Gino Chouinard, Catherine Beauchamp et Jérémie Rainville.

Marc Hervieux explique à toute l'équipe ses fiançailles, le 31 décembre dernier, avec sa blonde et le fils de cette dernière, lors d'un voyage.