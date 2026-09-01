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Ténor, comédien, animateur

L'énergie et les nombreuses passions de Marc Hervieux

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 septembre 2026 18:33

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard

Il chante fort, il parle pas mal, aussi… Et c’est une voix qu’on reconnaît en trois notes.

On pourrait vous présenter le ténor, l’animateur, l’homme de scène, mais aujourd’hui, l'animateur Gino Chouinard a envie de savoir ce qui se passe entre les chansons: la famille, les projets, les détours, la vie qui avance…

Écoutez le ténor Marc Hervieux en conversation avec Gino Chouinard, Catherine Beauchamp et Jérémie Rainville.

Marc Hervieux explique à toute l'équipe ses fiançailles, le 31 décembre dernier, avec sa blonde et le fils de cette dernière, lors d'un voyage.

«Kathleen a toujours dit: si jamais tu penses me demander en mariage, je veux que tu demandes ma main à mon fils de 20 ans. (...) Finalement, j'ai réussi. Il était sur la terrasse? J'ai pris son fils, je l'ai amené dans sa chambre. J'ai dit: il faut que je te parle. Puis là, j'ai lancé la vidéo pour montrer à Kathleen que j'ai bien fait les choses»

Marc Hervieux

Les autres sujets discutés

  • Marc Hervieux partage l’émotion liée au décès de Sophie Faucher;
  • Son sa gouverne, les Conservatoires ont vu leur nombre d'élèves passer de 735 à 1026;
  • Il fait part de son expérience avec le Festival d’Avignon;
  • On discute de son succès viral en Indonésie avec Nostalgia (43 millions de clics)
  • Il souligne l’importance de la formation musicale, l’accessibilité du conservatoire, et son engagement envers la communauté artistique.

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