Le candidat politique et ancien animateur de Radio X, Dominique Dumas, fait parler de lui pour de vieilles publications insultantes visant notamment la candidate caquiste Geneviève Pettersen, les producteurs laitiers, les véganes ainsi que l'ensemble des Québécois.

Bien que ces messages aient été supprimés, un article du Devoir remet la lumière sur ces écarts. La situation prend une tournure d'autant plus ironique qu'Éric Duhaime prend publiquement la défense de la gestion de l'offre.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter, mardi, au micro de Patrick Lagacé.