Déficit de l'attention au Québec

Si vous avez l’impression qu’on prescrit toujours plus de psychotropes aux jeunes pour le TDAH, vous n’avez pas tort.

Écoutez le Dr Joël Monzée se pencher sur la médicalisation de l’enfance et son augmentation depuis de nombreuses années, avec Gino Chouinard.

Le taux de diagnostic de TDAH au Québec est quatre fois supérieur à la moyenne mondiale.

Le Dr Joël Monzée évoque la médicalisation de l'enfance, l'influence de la saison de naissance et la diversité des méthodes de diagnostic.

Il critique la théorie dominante d'origine génétique et il souligne l'impact de la nutrition, du microbiote et du contexte familial sur les symptômes, et remet en question la rapidité de la prescription de psychotropes.