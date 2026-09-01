Avec l'Argentine

La légende du soccer Lionel Messi a annoncé qu'il accrochait ses crampons sur la scène internationale.
Âgé de 39 ans, l'Argentin a conclu sa carrière internationale lors de la dernière Coupe du Monde en s'inclinant en finale face à l'Espagne.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque survoler l'actualité sportive, mardi, à Lagacé le matin.
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