Avec l'Argentine

La légende du soccer Lionel Messi a annoncé qu'il accrochait ses crampons sur la scène internationale.

Âgé de 39 ans, l'Argentin a conclu sa carrière internationale lors de la dernière Coupe du Monde en s'inclinant en finale face à l'Espagne.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque survoler l'actualité sportive, mardi, à Lagacé le matin.