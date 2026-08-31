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Branché sur le sport

Un faux joueur des 49ers a escroqué plus de 25 femmes pour 1,3 million $

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 31 août 2026 21:38

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Un faux joueur des 49ers a escroqué plus de 25 femmes pour 1,3 million $
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur la sport de Paul-Christian Bergeron au micro de et Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Un certain Daejon Love, 35 ans, a escroqué 1,3 million $ à 26 femmes en se faisant passer pour un receveur des 49ers de San Francisco sur des sites de rencontres.

Aidé par un faux conseiller financier, Taylor Jamie Chan, Love utilisait des vidéos truquées, des applications comme Fake Bank Account Pro, et il promettait des rendements rapides.

Love et son complice ont été arrêtés à un aéroport en Idaho et ils sont accusés de fraude électronique.

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