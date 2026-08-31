La retraite approche?

Novak Djokovic a subi une élimination surprise au premier tour des Internationaux des États-Unis, face à l'Argentin Mariano Navone.

Vomissements et crampes, le vétéran ne semblait pas au sommet de sa forme. À 39 ans, cette 20ème participation à ce prestigieux tournoi pourrait possiblement être sa dernière, alors que les rumeurs de retraite continuent de tourner autour de la légende serbe.

Sa dernière défaite au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem remontait à 2006.

Avec cette défaite, Djokovic sortira du top 10 mondial de l'ATP pour une première fois depuis 2018.

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