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La retraite approche?

US Open: Novak Djokovic éliminé au premier tour

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 août 2026 06:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
US Open: Novak Djokovic éliminé au premier tour
Novak Djokovic s'approche-t-il de la retraite? / CP - Frank Franklin II

Novak Djokovic a subi une élimination surprise au premier tour des Internationaux des États-Unis, face à l'Argentin Mariano Navone.

Vomissements et crampes, le vétéran ne semblait pas au sommet de sa forme. À 39 ans, cette 20ème participation à ce prestigieux tournoi pourrait possiblement être sa dernière, alors que les rumeurs de retraite continuent de tourner autour de la légende serbe.

Sa dernière défaite au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem remontait à 2006.

Avec cette défaite, Djokovic sortira du top 10 mondial de l'ATP pour une première fois depuis 2018.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, lundi matin, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Leylah Fernandez et Denis Shapovalov connaissent un bon départ;
  • Premier match de Félix Auger-Aliassime ce lundi;
  • Scottie Scheffler remporte le Championnat de la PGA.

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