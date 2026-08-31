Politique québécoise

La Coalition avenir Québec (CAQ) promet de réduire les délais d'attente en étendant l'accès aux services de santé privés, une mesure financée par la carte d'assurance maladie.

Dans le cadre de son programme électoral, le gouvernement vise à offrir 100 000 examens d'imagerie médicale supplémentaires par année au privé et à diriger les patients en attente de chirurgie depuis plus de neuf mois vers d'autres régions ou vers le secteur privé.

Écoutez la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés au Québec, Sonia Bélanger, faire le point lundi à l'émission de Gino Chouinard.