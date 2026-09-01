Approche de Christine Fréchette

Les récents propos de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, ouvrant la porte à une plus grande mixité entre le réseau public et le réseau privé pour les médecins, suscite des réactions mitigées.

Le Dr Grégoire Bernèche, radiologiste à l'Hôpital Pierre-Boucher et président de l'Association des radiologistes du Québec, salue ce virage tout en réclamant un meilleur soutien aux cliniques médicales.

À l'inverse, le Dr Xavier Gauvreau, président de Médecins québécois pour le régime public, redoute une accentuation de la privatisation et un affaiblissement du système public.

Écoutez leurs interventions respectives qui illustrent deux courants de pensée différents, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.