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Approche de Christine Fréchette

Mixité public-privé en santé: deux médecins, deux visions

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 1 septembre 2026 14:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mixité public-privé en santé: deux médecins, deux visions
La commission / Cogeco Média

Les récents propos de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, ouvrant la porte à une plus grande mixité entre le réseau public et le réseau privé pour les médecins, suscite des réactions mitigées.

Le Dr Grégoire Bernèche, radiologiste à l'Hôpital Pierre-Boucher et président de l'Association des radiologistes du Québec, salue ce virage tout en réclamant un meilleur soutien aux cliniques médicales.

À l'inverse, le Dr Xavier Gauvreau, président de Médecins québécois pour le régime public, redoute une accentuation de la privatisation et un affaiblissement du système public.

Écoutez leurs interventions respectives qui illustrent deux courants de pensée différents, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Madame Fréchette a tout à fait saisi que monsieur Legault et le ministre Dubé, pendant qu'ils gouvernaient, le système de santé a été vraiment victime d'acharnement thérapeutique. Ultimement, on n'a pas du tout servi les patients.»

Dr Grégoire Bernèche

«C'est pas mal une continuité de ce que la CAQ a fait dans les dernières années. Le Québec, c'est le champion canadien de la privatisation.»

Dr Xavier Gauvreau

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