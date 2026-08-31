Diriger Loto-Québec, c’est quand même un drôle de mandat: faire prospérer une entreprise… sans souhaiter que les Québécois jouent davantage.

Jean-François Bergeron connaît bien ce genre de paradoxe. Il a dirigé aussi la SQDC et il a travaillé à la SAQ.

Écoutez Jean-François Bergeron au micro de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Le président de Loto-Québec, Jean-François Bergeron, partage son parcours atypique, passant de l’informatique à la direction de sociétés d’État, comme la SAQ, la SQDC et maintenant, Loto-Québec.

Il souligne le paradoxe de diriger Loto-Québec: générer 1,526 milliard $ de profits tout en promouvant un jeu responsable, avec 81 % des joueurs utilisant la plateforme légale.

Bergeron insiste sur l’équilibre entre vocation commerciale et sociale, la redistribution des profits au Québec et la nécessité de mieux encadrer le jeu en ligne et les paris sportifs face à la banalisation et à la concurrence illégale.