Québec 2026

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Jour 6 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par Cogeco Nouvelles

Jour 6 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

À écouter

Résumé jour 6

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En ce sixième jour de campagne électorlae, le coût de la vie a été au cœur des annonces des différents candidats.

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco à l’Assemblée nationale Louis Lacroix résumer la journée des chefs de parti.

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