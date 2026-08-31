Vers un gouvernement minoritaire incertain?

L'analyste politique Philippe J. Fournier décortique les plus récents résultats d'un sondage Pallas Data, au cinquième jour de la campagne électorale québécoise.

Les données révèlent une remontée importante de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le Parti québécois (PQ) maintient la tête, mais son avance s'est considérablement resserrée.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) chute, tandis que le Parti conservateur du Québec (PCQ) monte et Québec solidaire (QS) se maintient.

À quoi attribue-t-on cette poussée de la CAQ?

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, analyser le tout, lundi à La commission.