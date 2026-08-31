Fréchette lance les hostilités sur le thème Trump

La campagne électorale québécoise bat son plein, et le chroniqueur politique Mathieu Boivin fait le point sur un week-end d'activités intenses pour les différents partis.
Alors que la Coalition avenir Québec (maintenant l'Équipe Christine Fréchette) cherche à imposer le thème de la stabilité face aux incertitudes économiques liées à Donald Trump, les formations d'opposition tentent d'imposer leurs propres enjeux.
Écoutez la chronique politique de Mathieu Boivin, lundi à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
- Le PQ axé sur l'immigration et la francisation;
- Des propositions du PCQ et de Québec solidaire sur le coût de la vie;
- Le retour d'anciennes figures politiques embarrassantes.
«Je donne à madame Ghazal l'étoile de la fin de semaine. C'est elle qui a réussi à mettre madame Fréchette sur la défensive dans le dossier de la crise du logement.»