Fréchette lance les hostilités sur le thème Trump

La campagne électorale québécoise bat son plein, et le chroniqueur politique Mathieu Boivin fait le point sur un week-end d'activités intenses pour les différents partis.

Alors que la Coalition avenir Québec (maintenant l'Équipe Christine Fréchette) cherche à imposer le thème de la stabilité face aux incertitudes économiques liées à Donald Trump, les formations d'opposition tentent d'imposer leurs propres enjeux.

Écoutez la chronique politique de Mathieu Boivin, lundi à Lagacé le matin.

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