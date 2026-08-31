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Infrastructures et santé

Eric Girard compte sur Ottawa pour équilibrer le budget québécois

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Entendu dans

La commission

le 31 août 2026 12:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Eric Girard compte sur Ottawa pour équilibrer le budget québécois
Eric Girard, ministre des Finances et candidat de la Coalition Avenir Québec / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le ministre des Finances sortant et candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Groulx, Eric Girard, s'est défendu d'avoir présenté un cadre financier «irréaliste» comme le qualifient les critiques. 

La CAQ a été le premier parti à dévoiler son cadrage pour la campagne électorale, proposant un montant de 9,7 milliards de dollars d'engagements sur cinq ans.

M. Girard soutient que son plan est responsable et respecte les lois sur l'équilibre budgétaire et la gestion de la dette. 

Pour financer son cadrage, le gouvernement sortant mise notamment sur le renouvellement des ententes de santé avec le gouvernement fédéral, sur le remboursement des coûts liés aux demandeurs d'asile ainsi que sur la mutualisation des services administratifs des sociétés d'État.

Écoutez les explications d'Eric Girard, ministre des Finances et candidat de la Coalition avenir Québec, lundi midi à La commission

«C'est donc vraiment 6,2 milliards de nouveaux engagements, outre les infrastructures, sur cinq ans. C'est moins de 1 % du niveau de dépenses, c'est très responsable.»

Eric Girard

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