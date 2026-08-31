Infrastructures et santé

Le ministre des Finances sortant et candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Groulx, Eric Girard, s'est défendu d'avoir présenté un cadre financier «irréaliste» comme le qualifient les critiques.

La CAQ a été le premier parti à dévoiler son cadrage pour la campagne électorale, proposant un montant de 9,7 milliards de dollars d'engagements sur cinq ans.

M. Girard soutient que son plan est responsable et respecte les lois sur l'équilibre budgétaire et la gestion de la dette.

Pour financer son cadrage, le gouvernement sortant mise notamment sur le renouvellement des ententes de santé avec le gouvernement fédéral, sur le remboursement des coûts liés aux demandeurs d'asile ainsi que sur la mutualisation des services administratifs des sociétés d'État.

Écoutez les explications d'Eric Girard, ministre des Finances et candidat de la Coalition avenir Québec, lundi midi à La commission.