Bruits, animaux, intimité...

De simples différends entre voisins peuvent rapidement tourner au cauchemar, menant parfois à des cas extrêmes, comme le rapporte le Journal de Montréal qui a présenté six histoires de chicanes de voisins qui ont dégénéré au Québec.

Face à ces tensions quotidiennes liées au bruit, aux clôtures ou aux animaux domestiques, les citoyens se retrouvent souvent démunis quant aux recours possibles.

Comme le rappelle le policier retraité, François Doré, les forces de l'ordre n'interviennent que lors d'infractions criminelles ou de bris de règlements municipaux, laissant la résolution des conflits civils entre les mains des résidents.

De son côté, l'avocate criminaliste Julie Couture rappelle que les poursuites judiciaires peuvent s'avérer extrêmement coûteuses — atteignant parfois 200 000 $ — et insiste sur l'importance de la preuve, de la tolérance et de la médiation pour éviter l'escalade.

Écoutez l'animatrice Marie-Eve Tremblay, le policier à la retraite François Doré ainsi que l'avocate Julie Couture en discuter, lundi, à L'Instinct Marie-Eve.