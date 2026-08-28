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Nos chroniqueurs se prononcent

Cynisme, fébrilité, exaspération, rocambolesque: quel est le mot de la semaine?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 août 2026 10:33

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Jessica Harnois
Jessica Harnois

et autres

Cynisme, fébrilité, exaspération, rocambolesque: quel est le mot de la semaine?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Échec des négociations avec Trump, début de campagne électorale, «banana gate» et rentrée scolaire: les mots ne manquent pas pour décrire la semaine qui vient de s'écouler.

Si le retrait de la candidature de Vincent Marissal a retenu l'attention de Jérôme Landry, pour Jessica Harnois, c'est plutôt le départ de la maison de son adolescente, qui occupe ses pensées.

Enfin, Isabelle Huot revient sur ses propos concernant la consommation de bananes, dont un extrait a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93, Jessica Harnois, sommelière et entrepreneure puis Isabelle Huot, docteure en nutrition, expliquer le mot qui décrit leur semaine, vendredi, à L'instinct Marie-Eve.

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