Nos chroniqueurs se prononcent

Échec des négociations avec Trump, début de campagne électorale, «banana gate» et rentrée scolaire: les mots ne manquent pas pour décrire la semaine qui vient de s'écouler.

Si le retrait de la candidature de Vincent Marissal a retenu l'attention de Jérôme Landry, pour Jessica Harnois, c'est plutôt le départ de la maison de son adolescente, qui occupe ses pensées.

Enfin, Isabelle Huot revient sur ses propos concernant la consommation de bananes, dont un extrait a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux.

Écoutez Jérôme Landry, animateur au FM93, Jessica Harnois, sommelière et entrepreneure puis Isabelle Huot, docteure en nutrition, expliquer le mot qui décrit leur semaine, vendredi, à L'instinct Marie-Eve.