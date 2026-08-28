Une affaire d'homme ou de femme?

La rentrée scolaire n'est pas facile pour tout le monde, selon Jonathan Roberge et Meeker Guerrier, qui ont vécu quelques péripéties en lien avec le premier matin d'école de leurs enfants.
L'accompagnement des jeunes lors du retour à l'école n'est donc pas qu'une affaire de mères, constatent nos chroniqueurs, qui admettent toutefois que les femmes en font beaucoup plus qu'eux.
Ils mentionnent la difficulté du retour à la routine, mais la conversation s'élargit également sur la parentalité, l'importance des discussions parents-enfants ainsi que sur la patience chez les papas et les mamans.
Écoutez Le Boys Club avec Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur et réalisateur, aux côtés de Meeker Guerrier, journaliste sportif et chroniqueur, avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay, vendredi.
«J'ai fait un reportage sur la parentalité positive et tout ça. Puis je suis d'accord sur les grands principes, mais, pour moi, ça ne résiste pas toujours au test de la réalité. La vraie vie, c'est pas tout le temps comme ça.»
«Là où je rejoins Meeker, c'est que moi, des fois, j'appelle ça un petit soupçon des nineties [années 1990]. C'est ce que je disais à ma blonde: "Je crois que cette discussion-là mérite un petit soupçon de nineties".»
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