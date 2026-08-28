Une affaire d'homme ou de femme?

La rentrée scolaire n'est pas facile pour tout le monde, selon Jonathan Roberge et Meeker Guerrier, qui ont vécu quelques péripéties en lien avec le premier matin d'école de leurs enfants.

L'accompagnement des jeunes lors du retour à l'école n'est donc pas qu'une affaire de mères, constatent nos chroniqueurs, qui admettent toutefois que les femmes en font beaucoup plus qu'eux.

Ils mentionnent la difficulté du retour à la routine, mais la conversation s'élargit également sur la parentalité, l'importance des discussions parents-enfants ainsi que sur la patience chez les papas et les mamans.

Écoutez Le Boys Club avec Jonathan Roberge, humoriste, animateur, comédien, improvisateur, auteur et réalisateur, aux côtés de Meeker Guerrier, journaliste sportif et chroniqueur, avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay, vendredi.