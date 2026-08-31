Santé mentale et pensées intrusives

Marie-Eve Tremblay reçoit Geneviève Jetté, autrice du roman Obsédée.

Atteinte d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC), l'autrice raconte comment son quotidien est envahi par des pensées intrusives et des compulsions mentales, une réalité souvent méconnue du grand public.

Diagnostiquée en 2023 après des années de doutes et d'anxiété, elle livre un témoignage poignant pour aider chacun à mieux comprendre la santé mentale.

Écoutez le témoignage de l'autrice Geneviève Jetté, lundi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.