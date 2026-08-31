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Santé mentale et pensées intrusives

Diagnostiquée en 2023: «En fait, le TOC, c'est la maladie du doute»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 31 août 2026 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Diagnostiquée en 2023: «En fait, le TOC, c'est la maladie du doute»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Marie-Eve Tremblay reçoit Geneviève Jetté, autrice du roman Obsédée.

Atteinte d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC), l'autrice raconte comment son quotidien est envahi par des pensées intrusives et des compulsions mentales, une réalité souvent méconnue du grand public.

Diagnostiquée en 2023 après des années de doutes et d'anxiété, elle livre un témoignage poignant pour aider chacun à mieux comprendre la santé mentale. 

Écoutez le témoignage de l'autrice Geneviève Jetté, lundi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Quand t'as des pensées intrusives, le mieux que tu puisses faire, c'est de dire OK, bon là il y a des pensées qui passent, d'accord, et je continue ma vie telle que je la vis sans nécessairement s'y attarder.»

Geneviève Jetté

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