Votons-nous en fonction des coups de sonde?

Ce début de campagne électorale est marqué par un sondage Léger majeur incluant 11 000 répondants.
Louis Aucoin de Aucoin Stratégie explique que les sondages sont de plus en plus difficiles à mener vu la multiplication du nombre de partis politiques.
Il estime que le Parti québécois est historiquement surestimé et que le Parti libéral du Québec, lui, est sous-estimé.
Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser le tout, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.
Louis Aucoin répond aussi à la question: les sondages influencent-ils l'avis à la population?
«La pression par les pairs est générée par les sondages. Je m'explique. Quand on pense que nos voisins pensent quelque chose, on se questionne si on ne devrait pas penser la même chose. Et c'est là que les sondages ont une influence.»