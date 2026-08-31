Aménagement de son terrain

Le traditionnel gazon vert et uniforme de banlieue suscite de plus en plus de débats au Québec.

Symbole de prestige d'une autre époque, le mythique «Kentucky bluegrass» est aujourd'hui remis en question par des citoyens qui privilégient la biodiversité sur leur terrain.

C'est notamment le cas à Gatineau, où des propriétaires entrent en conflit direct avec les règlements municipaux qui limitent la hauteur de la pelouse à 20 centimètres, tout en interdisant le gazon synthétique, jugé trop polluant.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi midi.