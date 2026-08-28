La sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée se penche sur l'importance du baiser dans la vie de couple.

Elle constate en clinique que plusieurs partenaires délaissent ce geste avec le temps, le réduisant parfois à une simple habitude dénuée de passion.

Selon elle, s'embrasser véritablement exige de la présence et du rythme, et constitue un baiser sensuel qui nourrit l'intimité sans mener systématiquement à un acte sexuel.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée faire le point sur le sujet, vendredi, à l'émission L'instinct Marie-Eve.