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Vie de couple

L'art de s'embrasser : la clé oubliée de la passion dans le couple

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 août 2026 11:10

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'art de s'embrasser : la clé oubliée de la passion dans le couple
Sexe et société / Cogeco Média

La sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée se penche sur l'importance du baiser dans la vie de couple.

Elle constate en clinique que plusieurs partenaires délaissent ce geste avec le temps, le réduisant parfois à une simple habitude dénuée de passion.

Selon elle, s'embrasser véritablement exige de la présence et du rythme, et constitue un baiser sensuel qui nourrit l'intimité sans mener systématiquement à un acte sexuel.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée faire le point sur le sujet, vendredi, à l'émission L'instinct Marie-Eve.

«La bouche, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'élan, c'est ce qui actualise un désir, c'est une expression» 

Sylvie Lavallée

Autres sujets abordés

  • Le phénomène de la « pleine lune » et son impact observé sur le niveau de stress et de détresse des patients en cabinet;
  • La perception subjective de « mal embrasser » et l'importance d'en discuter avec bienveillance pour ajuster les préférences de chacun;
  • Le réflexe de brider ses baisers par crainte d'éveiller un désir sexuel non partagé chez le partenaire;
  • Le constat chez les couples de longue date qui ont tendance à s'embrasser de moins en moins au fil des ans.

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