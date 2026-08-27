Sous le thème «tourné vers demain»

C'est le lancement de la 26e édition de L’annuel de l’automobile 2027.
Le thème de ce nouvel ouvrage signé Benoit Charette, notamment, est «tourné vers demain».
Le principal concerné explique que l'automobile vit une transition qui est probablement la plus importante des 100 dernières années, avec l'achat massif de voitures électriques sur le marché.
Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le traditionnel Annuel dans L'instinct Marie-Eve, jeudi.
«On va mettre des hybrides branchés avec plus d'autonomie qui vont peut-être convaincre un certain nombre de gens. On travaille aussi pour aller chercher des normes européennes qui pourraient être accepté au Canada. Fait qu'on va ouvrir notre parc automobile automobile à des modèles qu'on n'a pas. Qui risquent d'être plus abordables, plus petits et moins chers.»