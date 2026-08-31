Théories du complot et géo-ingénierie

À la suite des récents feux de forêt dévastateurs et des catastrophes naturelles, des théories du complot soutenant que le climat est contrôlé par une élite ont refait surface sur les réseaux sociaux. Le journaliste spécialisé en actualités paranormales, Christian Page, se penche sur la question de la géo-ingénierie pour séparer le vrai du faux.

Écoutez Christian Page faire le point, lundi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Bien que la géo-ingénierie existe sous forme d'ensemencement des nuages pour provoquer la pluie, ses effets restent minimes et très locaux.

Le journaliste souligne qu'aucune technologie actuelle ne permet de contrôler le climat à grande échelle ou d'ordonner des incendies ou des tempêtes.