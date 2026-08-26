Initiative d’une famille endeuillée

Deux familles endeuillées ont trouvé une manière bien particulière de rendre hommage à leurs filles, toutes deux décédées du cancer.

Afin de continuer à les faire voyager même après leur mort, les deux mères ont apposé un code QR sur des cailloux, avec les noms de Héloïse et Gabrielle.

Elles déposent ensuite les roches à différents endroits et celles-ci, déplacées par des gens, se retrouvent à voyager à travers le monde, allant même jusqu’en Russie.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette initiative débutée il y a quatre ans à l’émission Lagacé le matin, mercredi. Il s'est notamment entretenu avec une des mères à l'origine de ce projet.