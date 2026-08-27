Une app qui déniche les produits canadiens

La plateforme Buy Beaver est la deuxième application la plus téléchargée au Canada à l'heure actuelle.

Son co-fondateur, Arnaud Maheu, explique qu'elle déniche les produits canadiens, en pleine guerre commerciale durant plusieurs consommateurs souhaitent acheter local.

Il souligne que Buy Beaver permet de «boycotter» différents pays à même l'application, comme les États-Unis, ou même d'autres États dans le monde, pour éviter d'acheter leurs produits.

Écoutez Arnaud Maheu, co-fondateur de l’application Buy Beaver, en parler davantage au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi.