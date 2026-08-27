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Une app qui déniche les produits canadiens

Buy Beaver: la 2e application la plus téléchargée au Canada

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 27 août 2026 11:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Buy Beaver: la 2e application la plus téléchargée au Canada
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

La plateforme Buy Beaver est la deuxième application la plus téléchargée au Canada à l'heure actuelle.

Son co-fondateur, Arnaud Maheu, explique qu'elle déniche les produits canadiens, en pleine guerre commerciale durant plusieurs consommateurs souhaitent acheter local.

Il souligne que Buy Beaver permet de «boycotter» différents pays à même l'application, comme les États-Unis, ou même d'autres États dans le monde, pour éviter d'acheter leurs produits.

Écoutez Arnaud Maheu, co-fondateur de l’application Buy Beaver, en parler davantage au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi.

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