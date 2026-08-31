Faut-il cesser de taxer les produits d'occasion?

Alors qu'Éric Duhaime propose d'éliminer la TVQ sur la seconde main — une mesure populaire soutenue par 77 % des électeurs —, Marie-Eve Tremblay ouvre le micro!

L'analyste Patrick Déry rappelle qu'un tel retrait priverait l'État de 3,3 milliards de dollars essentiels à nos services publics et prône plutôt des aides ciblées.

Mais le débat s'enflamme avec Stéphane Gendron, partisan convaincu de l'usagé, qui propose même de doubler les taxes sur le neuf!

Écoutez Patrick Déry, analyste en politiques publiques, débattre du sujet, lundi au micro de Marie-Eve Tremblay.